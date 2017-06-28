В МО полицейские открыли огонь при задержании наркодилера

В Подмосковье полицейские устроили стрельбу во время погони за автомобилем наркодилера.

Инцидент произошел в поселке «Санаторий Энергия» Солнечногорского района. Правоохранители остановили для досмотра автомобиль, которым управлял 48-летний мужчина. Однако это не входило в планы водителя, и он попытался скрыться.

На требования полицейских остановиться мужчина не реагировал. Прекратить движение его убедили только несколько предупредительных выстрелов в воздух. У водителя были изъяты несколько десятков свертков с марихуаной, общий вес которых превысил килограмм.

Водитель автомобиля задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело. Ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на главк МВД по региону.