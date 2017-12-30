Полицейские Одинцова посетили детсады в образе Деда Мороза

Сотрудники правоохранительных органов Одинцова приняли участие во всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз».

Они не только поздравили детей с наступающим праздником, но и рассказали о правилах дорожного движения, безопасном поведении на улице и о том, как правильно запускать фейверки.

Старший инспектор по работе со СМИ МВД Одинцовского района Елена Ожерельева пояснила: «Детки в таком возрасте, они видят сотрудников полиции в образе Дед Мороза, Снегурочки. Это прежде всего знакомство детей с органами внутренних дел».

Сами полицейские отметили, что посещают детские сады и школы не только в новогодние праздники. За 2017 год они провели около сотни таких встреч, передает телеканал «360».

Ранее сотрудников правоохранительных органов обязали перейти на усиленный режим работы в новогодние праздники.

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