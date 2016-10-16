Полицейские Москвы обнаружили подпольную оружейную мастерскую

На улице Головачева в Москве полиция обнаружила оружейную мастерскую, из которой были изъяты более 83 единиц гладкоствольного оружия.

– В мастерской обнаружено и изъято 83 единицы гладкоствольного огнестрельного оружия, 2 единицы нарезного огнестрельного оружия, 1460 единиц боеприпасов к нарезному оружию разного калибра, один прибор для бесшумной стрельбы и 13 единиц основных частей огнестрельного оружия, – сообщили в МВД России. Организация была обнаружена Центром по противодействию экстремизму.

Лицензия мастерской на изготовление оружия истекла в 2002 году. По данному факту возбуждено уголовное дело.