Полицейские изъяли у белорусских наркоторговцев похищенную картину Шишкина

Сотрудники главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Белоруссии обнаружили картину известного русского художника Ивана Шишкина во время задержания наркоторговцев, занимающихся поставками запрещенных веществ из России, сообщили в белорусском МВД.

Как уточнили в ведомстве, полицейские пресекли деятельность международного канала по поставке кокаина, экстази и гашиша в Белоруссию с территории РФ. Во время обыска у одного из наркоторговцев была изъята картина русского художника Шишкина.

- Было известно, что в январе ожидается поставка очередной партии запрещенного товара из России и одновременный возврат в Москву неустановленной дорогостоящей картины, - сказали в МВД, уточнив, что художественное полотно «Лес. Ели.», написанное в 1897 году, было похищено в 2013 году из Вязниковского историко-художественного музея во Владимирской области.

По оценкам специалистов, стоимость данной картины на аукционах может достигать 2 миллионов долларов, сообщает «Интерфакс».

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