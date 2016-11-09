Политологи предрекают войну между истеблишментом и бизнесом в США

Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США положит начало войне между политическим истеблишментом и крупным бизнесом, - считают политологи.

- Дональд Трамп мало похож на президента США. Очевидно, что это в определенной степени шок. Американский истеблишмент полностью заложился на победу Хиллари Клинтон и теперь выглядит бледно. Речь идет о гибридной гражданской войне, которая развернется между политическим истеблишментом и бизнесом. Бизнес будет пытаться отыгрывать свои позиции, ослаблять политику, — заявил в эфире Радио «Комсомольская правда» генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

Вместе с тем Мухин считает, что России нет смысла надеяться на резкое улучшение отношений с Соединенными Штатами.

- Угроза для России — непредсказуемость Дональда Трампа, а также его команда из республиканцев, которая будет придерживаться четкой антироссийской линии. По большому счету для России не изменится ничего. Надежды на то, что придет Трамп и российско-американские отношения наладятся, не оправданы, — считает аналитик.

Ранее сообщалось, что Трамп выступил с речью, в которой поблагодарил избирателей за поддержку и заявил, что США нормализуют отношения со всеми без исключения странами, готовыми с ними сотрудничать.

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