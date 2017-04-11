Политолог заподозрил Кличко в причастности к взрыву в Киеве

Украинский политолог Олег Соскин предполагает, что мэр Киева Виталий Кличко может иметь отношение к прогремевшему некоторое время назад в центре города взрыву.

«Я думаю, это борьба каких-то групп. Я думаю, Кличко хочет захватить эту улицу. Сейчас его группа захватывает много домов, помещений старинных. Видимо, не договорились, поэтому и подорвали. Я думаю, просто начались разборки как в 90-е годы», - сказал он в интервью НСН.

Собеседник издания добавил, что ранее братья Кличко имели отношение к рэкету.

Взрыв в центре Киева прогремел в ночь на 11 апреля. Он произошел неподалеку от здания СБУ. Информации о пострадавших нет. На месте происшествия работают правоохранители.