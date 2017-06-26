Политолог сравнил Надежду Савченко с мыльным пузырем

Украинский политолог Олег Соскин прокомментировал нападение на депутата Верховной рады Надежду Савченко в Николаеве.

«Все ее действия спровоцировали такое отношение. Ее жалели раньше, когда освободили из России. Думали, что она адекватный человек, разумный, а она начала впадать в крайности», - сказал он в интервью НСН.

По словам Соскина, Савченко не хватает знаний, чтобы заниматься политикой. Однако сама она уверена в обратном. Кроме того, депутат своими эпатажными действиями и «перебежками» с одного идеологического поля на другое полностью себя дискредитировала. «Она стала большим разочарованием и просто всем надоела. И сейчас превратилась в мыльный пузырь, который вот-вот лопнет», - заявил собеседник издания.

Инцидент в Николаеве произошел накануне. Во время встречи Савченко с местными жителями в нее бросили несколько яиц радикально настроенные активисты. После этого началась драка, разнимать участников которой пришлось полиции.

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