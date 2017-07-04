Политолог раскритиковал Дамаск за купюры с Башаром Асадом

Выпуск сирийским Центробанком новых банкнот с изображением действующего президента Башара Асада компрометирует не только самого лидера ближневосточного государства, но и Россию.

«Это очень глупое политическое действие… Получается, что Асад попадает в тот список политиков, над которыми все посмеиваются, и которых все не считают нормальными людьми», - сказал в интервью НСН руководитель исследований в Институте диалога цивилизаций Алексей Малашенко.

Он напомнил, что ранее подобными поступками отличились президент Туркмении Сапармурат Ниязов и иранский политический деятель аятолла Хомейни.

В Центробанке Сирии, в свою очередь, заявили, что в выпуске новых купюр нет политического подтекста. Это было сделано исключительно по причине подходящего момента для эмиссии денежных знаков.