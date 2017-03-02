Политолог назвал причины отзыва посла Молдавии в России

Отзыв посла Молдавии в России Дмитрия Брагиша может быть результатом политической борьбы в Кишиневе.

Старший консультант Петербургского центра социальных исследований Олег Андреев пояснил НСН, что речь идет о противостоянии и разногласиях между президентом Молдавии и правительством.

Он отметил, что недавно избранный глава государства «имеет некоторый уклон в сторону России». В кабмине Молдавии, наоборот преобладают либералы и демократов, среди которых много там много «прорумынцев и проевросоюзников».

Ранее в МИД России заявили, что решение Кишинева об отзыве дипломата стало неожиданностью для ведомства.