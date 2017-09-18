Политолог назвал Михаила Саакашвили трусом

Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили должен был уничтожить президента Украины Петра Порошенко как политика, но струсил. Об этом заявил украинский политолог Олег Соскин.

Нынешнюю поездку Саакашвили по стране он назвал демагогией. По мнению Соскина, Саакашвили действует по указке Штатов, однако сегодня представляет собой «отыгранную карту» и не способен противостоять «режиму бандократии», передает НСН.

Накануне Саакашвили заявил, что не намерен устраивать на Украине новую революцию. Через месяц он направит властям страны ультиматум с требованием принять новый избирательный закон, отменить депутатскую неприкосновенность и создать антикоррупционные суды.