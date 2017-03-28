Политика Трампа снижает доллар

Доллар США обновил минимальные значения ноября 2016 года по отношению к японской йене, фунту стерлингов и евро на фоне противоречий между американским президентом Дональдом Трампом и конгрессом США.

Центробанк РФ установил минимальный с ноября 2014 года курс расчетом «на завтра» — 56,93 рубля за доллар США.

В свою очередь, на укрепление евро влияет положительная макроэкономическая статистика и возобновившийся интерес инвесторов.

По мнению заместителя директора аналитического департамента «Альпари» Натальи Мильчаковой, отсутствие реального экономического плана у администрации Трампа негативно сказывается на курсе доллара США по отношению к мировым валютам.

По мнению экспертов, опрошенных RT, в среднесрочной перспективе рубль РФ будет торговаться в диапазоне 56—60 рублей за доллар США, возвращение цены на нефть до уровня 55 долларов за баррель позволит рублю закрепиться на отметке в 56—57 за доллар.