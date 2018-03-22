Политика Лондона в отношении РФ может расколоть Европу

Стремление британских властей настроить союзников против России и добиться высылки ее дипломатов из других стран могут привести к расколу в Европе.

Такого мнения придерживается завсектором региональных проблем и конфликтов Института мировой экономики и международных отношений имени Примакова РАН Константин Воронов.

В интервью НСН он предположил, что идею Лондона о высылке российских дипломатов могут подхватить Польша и страны Балтии. Они и ранее неоднократно демонстрировали антироссийскую и русофобскую политику.

В то же время информация, которую британские власти выдают за доказательства причастности России к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, не всем европейским странам может показаться достоверной.

«Лондон начинает играть в достаточно скользкую игру, которая может привести к непрогнозируемым результатам. Это может и принести определенные дивиденды…, а может и усугубить европейские противоречия, которые сейчас еще даже не просматриваются», - пояснил собеседник издания.