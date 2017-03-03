Политические взгляды зависят от места жительства людей
Исследователи из университета Торонто заявили, что место проживания человека, как правило, непосредственным образом отражается на его гражданской позиции и политических взглядах.
Более того, в ходе исследования ученые выяснили, что понятия «консерватизм», «умеренность» или «либеральность» трактуются по разному жителями различных регионов. Специалисты исследовали свыше 3,2 тысяч граждан разных возрастов и социальных статусов, - сообщает «ФАН».
Ученые в своей работе отметили, что неприязнь к людям с другой точкой зрения часто связана с их политическими взглядами.
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