Политические взгляды зависят от места жительства людей‍

Исследователи из университета Торонто заявили, что место проживания человека, как правило, непосредственным образом отражается на его гражданской позиции и политических взглядах.

Более того, в ходе исследования ученые выяснили, что понятия «консерватизм», «умеренность» или «либеральность» трактуются по разному жителями различных регионов. Специалисты исследовали свыше 3,2 тысяч граждан разных возрастов и социальных статусов, - сообщает «ФАН».

Ученые в своей работе отметили, что неприязнь к людям с другой точкой зрения часто связана с их политическими взглядами.