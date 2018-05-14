Полисы ОСАГО могут подорожать с 31 августа

С 31 августа Банк России изменит базовые тарифы ОСАГО и коэффициенты к ним в сторону повышения. При этом, изменения не коснутся коэффициентов мощности двигателя и бонуса-малуса.

Как пишет газета «Ведомости», согласно проекту, в базовых ставках тарифов данного вида страхования нет сведений о размере минимальных и максимальных базовых ставок полисов ОСАГО.

Кроме того, в документе также не указаны коэффициенты в зависимости от возраста и стажа водителя, а также территориальные.

Эксперты Банка России планирую дать определение данным категориям.

В Российском союзе автостраховщиков и страховых компаний нововведения поддержали. По их мнению, размер базовых тарифов ОСАГО нужно полностью избавить от государственного регулирования.

По словам президента РСА Игоря Юргенса, речь идет «об установлении справедливого и более индивидуального тарифа».

Вместе с тем, Ассоциация защиты страхователей предлагает оставить базовый тариф ОСАГО на прежнем уровне, так как многие автовладельцы будут отказываться от покупки полиса.

До настоящего времени Центробанк повышал стоимость полисов два раза, последний раз это было в 2015 году, сообщает агентство Nation news.

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