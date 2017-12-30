Полина Гагарина исполнила популярный новогодний хит на борту самолета
Певица Полина Гагарина во время перелета сделала подарок пассажирам рейса компании «Аэрофлот», исполнив песню «В лесу родилась елочка».
В социальной сети Instagram она выложила видео с выступлением, сопроводив его комментарием: «Летели мы значит сейчас на самолете имени Римского-Корсакова. И решили, что сам Римский-Корсаков благословил нас поздравить дорогих пассажиров с наступающим».
Певица отметила, что у пассажиров было новогоднее настроение, а артисты призваны приносить людям смех и радость, передает телеканал «360».
Ранее Лолита выложила в соцсети видеоролик, где она исполняет танец в аэропорту Торонто.
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