Полина Гагарина исполнила популярный новогодний хит на борту самолета

Певица Полина Гагарина во время перелета сделала подарок пассажирам рейса компании «Аэрофлот», исполнив песню «В лесу родилась елочка».

В социальной сети Instagram она выложила видео с выступлением, сопроводив его комментарием: «Летели мы значит сейчас на самолете имени Римского-Корсакова. И решили, что сам Римский-Корсаков благословил нас поздравить дорогих пассажиров с наступающим».

Певица отметила, что у пассажиров было новогоднее настроение, а артисты призваны приносить людям смех и радость, передает телеканал «360».

Ранее Лолита выложила в соцсети видеоролик, где она исполняет танец в аэропорту Торонто.