В поликлинике мертвая женщина просидела у кабинета целые сутки
В городской поликлинике Гагарина в Смоленской области целые сутки тело 51-летней женщины просидело на стуле у кабинета врача.
Утром 5 апреля жительница города пришла на приём к кардиологу. Спустя некоторое время ей стало плохо, и она присела на стул у кабинета. После чего тихо скончалась.
Женщина просидела в поликлинике, будучи мертвой, с утра 5 апреля до утра следующего дня. Никто из врачей, когда уходил, не заметил обездвиженное тело женщины на стуле.
По данному факту региональный Следственный комитет уже проводит проверку на предмет халатности врачей, передает Life.ru.
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