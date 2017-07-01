На полигоне в Балашихе начали онлайн-трансляцию вывоза мусора
Министерство экологии Московской области установило камеры видеонаблюдения на мусорном полигоне в Балашихе.
На сайте ведомства сообщается: «На интернет-сайте министерства экологии и природопользования Московской области стала доступной онлайн-трансляция с видеокамер, установленных на полигоне ТКО «Кучино» в Балашихе».
Там же указывается ссылка, перейдя по которой можно наблюдать за вывозом мусора в реальном времени. Трансляция осуществляется с пяти камер. В ведомстве уточняют, что в скором времени будут установлены дополнительные камеры.
Ранее сообщалось, что на полигоне «Кучино» в Балашихе будет открыт доступ к видеотрансляции вывоза мусора.
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