На полигоне в Балашихе начали онлайн-трансляцию вывоза мусора

Министерство экологии Московской области установило камеры видеонаблюдения на мусорном полигоне в Балашихе.

На сайте ведомства сообщается: «На интернет-сайте министерства экологии и природопользования Московской области стала доступной онлайн-трансляция с видеокамер, установленных на полигоне ТКО «Кучино» в Балашихе».

Там же указывается ссылка, перейдя по которой можно наблюдать за вывозом мусора в реальном времени. Трансляция осуществляется с пяти камер. В ведомстве уточняют, что в скором времени будут установлены дополнительные камеры.

Ранее сообщалось, что на полигоне «Кучино» в Балашихе будет открыт доступ к видеотрансляции вывоза мусора.