На полигон «Кучино» доставили второй факел для утилизации свалочного газа

На полигон «Кучино» в Балашихе доставили второй высокотемпературный факел для обезвреживания свалочного газа.

Как сообщает телеканал «360», факел будут собирать в течение нескольких дней. Включение запланировано на 30 декабря.

Возможности факела намного выше первого: теперь в час можно утилизировать 2,5 тыс. кубометров газа, а не 500 как прежде. После включения факела утилизация будет происходить круглосуточно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что на полигоне регулярно проходит ароматизация. Это позволяет уменьшить неприятный запах.