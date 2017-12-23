На полигон «Кучино» доставили второй факел для утилизации свалочного газа
На полигон «Кучино» в Балашихе доставили второй высокотемпературный факел для обезвреживания свалочного газа.
Как сообщает телеканал «360», факел будут собирать в течение нескольких дней. Включение запланировано на 30 декабря.
Возможности факела намного выше первого: теперь в час можно утилизировать 2,5 тыс. кубометров газа, а не 500 как прежде. После включения факела утилизация будет происходить круглосуточно.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что на полигоне регулярно проходит ароматизация. Это позволяет уменьшить неприятный запах.
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