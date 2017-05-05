Ох уж эти указы

До президентских выборов в России осталось менее года. На повестку дня выходят социально-экономические вопросы и борьба с коррупцией. В этих сферах позиции правящего режима проседают наиболее сильно. В скором времени Владимиру Путину предстоит держать ответ за выполнение майских указов (фактически его предвыборные обещания 2012 года), а пока — это в основном головная боль правительства.

Неутешительные итоги «пятилетки»

«Майские указы» — это 11 ключевых обещаний главы государства, которые были закреплены в соответствующих документах 7 мая 2012 года. Для четкой оценки их выполнения администрация президента (АП) распределила между министерствами 218 поручений и указала сроки их выполнения.

Больше всего поручений касаются совершенствования системы государственного управления — 56. Органы госвласти должны уменьшить бюрократию и упростить населению сбор всевозможных бумажек. Надо признать, что благодаря развитию электронных систем и открытию сотен МФЦ ситуация значительно улучшилась, хотя сами принципы взаимодействия государства и гражданского общества не поменялись.

Не обошлось в этих указах и без обещаний повысить зарплаты бюджетникам, основному после пенсионеров электорату Путина и «Единой России». В нынешних экономических условиях такая мера кажется откровенным популизмом, но стоит помнить, что в 2011-2012 годах экономика РФ росла и внушала некоторый оптимизм. Увеличение социальной нагрузки на государство было рассчитано на темпы роста ВВП в 5-7%. О рецессии тогда никто не заикался.

В «майских указах» был прописан ряд экономических параметров, о которых сейчас просто бессмысленно говорить. В 2014 году падение нефтяных котировок и введение западных санкций обвалили надежду на какой-либо серьезный экономический рост и как следствие — приток иностранных инвестиций.

Предполагал ли Кремль такое развитие событий? Наверное, нет. В связи с присоединением Крыма и войной в Донбассе после госпереворота в Киеве случился форс-мажор. С другой стороны, каких ясных перспектив можно было ожидать от экспортно-ориентированной экономики, где внутренние инвестиции состоят в основном из западных кредитов.

4 мая правительство РФ опубликовало отчет о выполнении майских указов. Из 218 поручений выполнено 180. В сообщении говорится, что «снято с контроля 165 поручений — 91,7% от числа поручений, которые должны быть выполнены к настоящему времени». Правительству удалось добиться прогресса в военной сфере, системе госуправления, частично в здравоохранении и социалке.

«Майские указы» — это комплексная программа развития страны и подобные стратегии («пятилетки», «шестилетки», если угодно) России, конечно, нужны. Государство, существующее без конкретной цели, обречено, пусть даже, если поставленные задачи в реальности недостижимы. Однако формализм и искусственное выполнение показателей хоронит, казалось бы, благие начинания.

Правительство Дмитрия Медведева останется в народной памяти как исполнительная власть, знавшая о масштабных спекуляциях с цифрами, но преподносившая их как объективные данные. Наиболее заметные для общества махинации произошли с зарплатами медицинских работников и преподавателей. Ни один бюджетник публично не заявил, что стал жить лучше. При этом дело не только в реальной инфляции, которая «съела» с 2012 по 2016 годы обещанное повышение доходов на 50%.

Чтобы не вдаваться в бесчисленные детали, напомним, что Путин обещал повысить именно зарплаты, то есть фактический заработок врача или доцента. Зарплата бюджетников слагается по достаточно сложной формуле. В основе — оклад, повышающие коэффициенты, надбавки за особые условия труда, премии, компенсации и многое другое. В итоге люди, на которых держится страна, все равно получают немного, хотя как посчитать…

Например, можно с легкостью вычесть премиальные, которые назначаются на усмотрение руководства, и зарплаты по ведомостям резко сократятся, но тут же вырастут благодаря увеличению оклада и других выплат в соответствие с постановлением правительства. Самым позорным способом фиксации увеличения зарплат было увольнение. В частности, для накачивания зарплатных фондов госвузы почистили ряды работающих на четверть и полставки преподавателей.

Жилье мое

Колоссальный пласт проблем современной России составляет ситуация в жилищно-коммунальном комплексе, который не зря называют в России черной дырой. Все деньги, которые вбухивают в ЖКХ государство и граждане, бесследно пропадают, оставляя после исчезновения лишь круги на воде. Уже в середине 2000-х годов было невозможно игнорировать проблему устаревания основных фондов.

Речь идет о проблеме аварийного жилья: все построенное в первые послевоенные годы стало приходить в такое состояние, что общепринятой лексикой порой не описать. Направлять средства на замену коммуникаций или капитальный ремонт в таких домах было бессмысленным мероприятием. Единственным выходом решения проблемы стал снос обветшалых построек.

Этому вопросу был посвящен указ Президента под номером № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг». 4 мая, видимо осознавая плачевную ситуацию с исполнением данных поручений, Владимир Путин потребовал от правительства выработать постоянно действующий механизм расселения аварийного жилого фонда.

Однако его запуск глава государства отсрочил до 1 января 2019 года. Решение Президента свидетельствует о том, что он однозначно идет на четвертый срок и потому откладывает урегулирование проблемы. Кроме того, глава государства, наверное, прекрасно понимает, какие немыслимые средства необходимо потратить на расселение граждан. Федеральный бюджет такую нагрузку не потянет, а регионам придется наращивать долги, которые они вряд ли смогут отдать.

Владимир Путин признал существование горькой реальности: на протяжении десятилетий миллионы людей лишены элементарных удобств и живут практически в землянках. Он напомнил, что с 1 января 2014 года до сентября 2017 года программа переселения из аварийного жилья должна была затронуть более 700 тысяч граждан. Но на текущий момент комфортное жилье обрели 520 тысяч человек. С 2008 года из аварийного жилья расселили лишь 860 тысяч человек (при том, что проблема касается миллионов!).

Что делать в ситуации, когда нет денег на расселение граждан, а вопрос решать как-то надо? Владимир Путин предпринял два хода, которые логично вписываются в его концепцию ручного управления.

В апреле глава государства поручил разобраться с пятиэтажками (не самыми ветхими строениями в РФ) московскому мэру Сергею Собянину. Сделано это было, по мнению экспертов, по двум причинам: необходимость проведения подобного эксперимента в столице, а потом — в регионах, и проверка Собянина на профпригодность в качестве кандидата на пост главы правительства в 2018 году. Новому премьеру предстоит решать грандиозные задачи и держать удар многочисленных критиков.

Аварийное жилье станет для Владимира Путина одной из ключевых проблем после победы на выборах. Помимо Собянина, президент пытается тестировать губернаторов. 4 мая он призывал их нести «персональную ответственность за ситуацию». Однако, как показывает практика, требованиями и пинками проблемы регионов сегодня не решаются.

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