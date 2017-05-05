Чем не угодили Путину турецкие помидоры

Торговая война между нашими странами, похоже, подошла к концу: Путин и Эрдоган договорились снять торговые ограничения почти на всю сельскохозяйственную продукцию. На российские рынки в скором времени вернутся турецкие фрукты и овощи – абрикосы, виноград, персики, огурцы, лук, клубника. А вот турецких помидоров мы пока не увидим.

Чем же не угодили Владимиру Владимировичу импортные сочные томаты? Да, они дешевле российских, признал президент во время встречи со своим коллегой Эрдоганом в Сочи, где главы государств и договорились о снятии эмбарго. Но после начала продуктовой войны и запрета на ввоз турецкой сельхозпродукции (после того, как турецкие ВВС сбили российский СУ-24) отечественный сельхозрынок воспрянул от летаргического сна, фермеры понабрали кредитов под развитие, обрадовавшись санкциям, и занялись импортозамещением кто во что горазд. И им нужно время – чтобы запустить производство, начать получать прибыль и потихоньку возвращать кредиты.

«Это определенный цикл, связанный со временем, с реализацией продукции», - заявил президент. «Мы договорились сегодня, что этот цикл когда-то завершится, мы дадим знать об этом, это легко считается, это счетные позиции», - заверил Путин Эрдогана. Тот согласился. И не без гордости отметил, что турецкие помидоры вкусные и дешевые, но российских фермеров он понимает и готов подождать.

Помидоры, кстати, занимают самый большой сегмент рынка импортных овощей: больше половины. Турецкие огурцы составляют около 16% рынка овощей, еще 14 – лук. Из всех ввозимых к нам фруктов на первом месте стоят турецкие абрикосы (80%). Надо отметить также, что доля фруктов и овощей в рынке экспорта из Турции в Россию – самая значительная. Следом идет текстиль, на третьем месте – оборудование.

Россия экспортирует в Турцию преимущественно природные ресурсы, но и сельхозпродукция в списке товаров также значится. Это российская пшеница, и теперь, после договоренностей между Путиным и Эрдоганом, ее можно будет ввозить в Турцию беспошлинно. Введение пошлин было ответной мерой со стороны Турции на российское эмбарго. Оно довольно ощутимо било и по нашим фермерам, и по турецким производствам. Не так-то просто найти рынок для лишних нескольких миллионов тонн в год, чтобы не потерять статус страны-экспортера зерна, которого наша страна с таким трудом добивалась много лет.

Помимо снятия продуктового эмбарго, страны договорились об упрощении визового режима для ряда категорий российских и турецких граждан. Кроме этого, обсуждались совместные действия в Сирии. Президенты договорились создать зону безопасности в сирийской провинции Идлиб, так называемую зеленую зону. По словам Путина, вопрос создания таких зон неоднократно поднимался, в том числе и с подачи Соединенных Штатов Америки. Однако главное не то, кто создаст эту зону, а чтобы режим прекращения огня в ней соблюдался.

Главный итог встречи – конечно же, вовсе не помидоры, а восстановление отношений между странами.

«Некоторое время назад наши двусторонние отношения проходили испытание на прочность», - сказал журналистам Путин. «Сейчас можно с уверенностью констатировать, что восстановительный период в российско-турецких связях завершен, мы возвращаемся к нормальному партнерскому взаимодействию», - добавил президент.

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