Сила говорить о слабости

В течение недели на территории РФ состоялись три важнейших мероприятия в военной сфере: 25 апреля президент РФ провел в Рыбинске (Ярославская область) заседание Военно-промышленной комиссии, 26 апреля состоялся форум «Промышленная безопасность государства, бизнеса и общества», а с 26 по 27 апреля прошла VI Московской конференции по международной безопасности.

Данные события продемонстрировали несколько, безусловно, положительных тенденций: Россия укрепляет свой авторитет в мире, налаживает коммуникацию с зарубежными государствами, получат бесценный боевой опыт в Сирии, разрабатывает и испытывает новое оружие, международный интерес к которому остается стабильно высоким.

В то же время ни одно государство мира не готово заключить с Россией военный союз. Страны третьего мира, включая ближайших соседей РФ, предпочитают балансировать между различными центрами силы (включая Сирию, для которой Иран — более приоритетный союзник). Таковы нынешние правила и наша страна в текущих условиях должна проявлять необходимый дипломатический такт и всегда полагаться исключительно на собственные силы.

Кроме того, остаются нерешенными серьезные внутренние проблемы из-за санкций, деградирующей экономики и хромающей системы управления оборонно-промышленным комплексом (ОПК). В России сдвинулись вправо сроки начала серийного производства новейшей техники. В ближайшие годы Т-14 «Армата» и БМП «Курганец» мы будем видеть только на парадах Победы. Также были сорваны дедлайны по строительству боевых кораблей из-за отказа Украины поставлять двигатели в РФ.

Тезисы от Минобороны

Ключевые внешние вызовы национальной безопасности РФ и задачи, которые стоят перед страной, определил министр обороны Сергей Шойгу в выступлении на VI Московской конференции по международной безопасности. Один из главных итогов — крах надежд на какие-либо договоренности с администрацией Дональда Трампа.

«Подчеркну, что год переговоров по этому поводу с представителями прежней американской администрации положительных результатов так и не дал… Долгое время не оставляли попыток наладить взаимодействие по Сирии с США и возглавляемой ими коалицией. Однако полного понимания пока достичь так и не удалось. В 2015 году подписан Меморандум о предотвращении инцидентов в воздушном пространстве Сирии, направленный на недопущение конфликта при действиях авиации. Как вы знаете, его применение было приостановлено Россией после удара американскими крылатыми ракетами по сирийскому аэродрому Шайрат», — заявил Шойгу.

Опасность для России представляет расширение военной инфраструктуры Североатлантического альянса: «НАТО – это военно-политический блок, а не общество филателистов. Он ведёт курс на проецирование силы вблизи российских границ, вовлечение в орбиту своего влияния все новых и новых государств. Последние решения по приёму в альянс Черногории – прямое тому подтверждение. Военный потенциал Подгорицы близок к нулю, однако географическое положение позволяет усилить контроль за Балканами».

«Аналогичное продвижение военной инфраструктуры Организации Североатлантического договора происходит и в Арктике. На севере Норвегии, в непосредственной близости от российской границы, создан современный полигон, где пока на ротационной основе размещаются натовские контингенты. Деятельность в рамках «полицейской» авиационной миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Прибалтики фактически стала составной частью так называемой зоны ограничения доступа, охватывающей Калининградскую область и восточную часть Балтийского моря», — отметил Шойгу.

Ситуацию в Сирии и на Ближнем Востоке охарактеризовал в своем выступлении начальник оперативного управление Генштаба ВС РФ Сергей Рудской. По его словам, Росся справляется с задачами на сирийском фронте малыми силами, причем весьма эффективно. Максимальное количество боевой авиации с учетом самолетов корабельной авианесущей группы, действовавшей с 10 ноября 2016 года по 10 января 2017 года, не превышало 35 летательных аппаратов. В небе над авиабазой Хмеймим барражируют 80 беспилотников, представляя всю необходимую информацию.

«Сравнительный анализ результатов действий российской авиации и авиации международной коалиции в Сирии показывает, что, имея в разы меньше самолетов, ВКС России выполнили в три раза больше боевых вылетов и нанесли в четыре раза больше ракетно-бомбовых ударов. Всего с начала военной операции авиацией Воздушно-космических сил совершено более 23 тысяч боевых вылетов и нанесено порядка 77 тысяч авиационных ударов», — сказал Рудской.

Огромное внимание Минобороны уделяет ситуации в Афганистане и Центральной Азии — южном подбрюшье России. Этой теме было посвящено выступление начальника Главного управления Генштаба ВС РФ Игоря Коробова. Генерал-полковник констатировал, что доля подконтрольной Кабулу территории уменьшилась с 70 до 60%. Потери военнослужащих афганской армии в 2015 году составили 5 тысяч человек, а в 2016-м — 10 тысяч.

«Сохранение талибами в летний период инициативы в ведении боевых действий приводит к тому, что формирования афганских силовых структур фактически оказываются блокированными в пунктах постоянной дислокации… При этом, несмотря на отсутствие у исламистов планов распространения своего влияния за пределы Афганистана, очевидно, что в случае захвата ими власти они не станут препятствовать экспансии терроризма союзными экстремистскими организациями в соседние страны. В их числе — Исламское движение Узбекистана, «Ансарулла» и «Джандулла», — предупредил Рудской.

Последствия санкций и бардака

Внутренние проблемы РФ стали главной темой во время Путина в Рыбинск и на форуме «Промышленная безопасность государства, бизнеса и общества. С одной стороны, Россия удерживает твердое второе место на мировом рынке экспорта вооружений, опережая Францию, Германию и Великобританию. С другой — Минобороны испытывает дефицит финансирования, а российские предприятия ОПК задерживают перевооружение российской армии.

На встрече с Путиным глава «Роотеха» Сергей Чемезов заявил, что в 2016 году по линии «Рособоронэкспорта» было продано оружия на 13,1 миллиарда долларов (+3% к 2015 году). В частности, Россия завершила поставку ЗРК С-300 в Иран. Портфель заказов «Рособоронэкспорта» составляет $45 млрд. Таким образом, 2016 год не стал прорывным в сфере экспорта вооружения, хотя руководство РФ регулярно рапортует об интересе к российской технике из-за участия в сирийском конфликте.

Минобороны РФ начинает тонуть в долгах. Замминистра энергетики РФ Вячеслав Кравченко сказал, что предприятия ведомства задолжали ресурсоснабжаюшим организациям на текущий момент порядка 36 миллиардов рублей. «Это за тепло, за воду, за электроэнергию, за газ», — уточнил чиновник. Судя по всему, Минобороны действительно нечем платить. Ранее «Россети» предложили ведомству передать в счет долга в управление энергетическими активами. Минэнерго эту идею поддержало, но «Россети» и Минобороны пока не договорились.

Другая важная проблема заключается в том, что предприятия ОПК не всегда справляются Гособоронзаказом. «Увеличение производства оборонной продукции в рамках возросшего Гособоронзаказа повлекло за собой и увеличение рисков, связанных с эксплуатацией изношенного оборудования», — доложил президенту вице-премьер Дмитрий Рогозин. По его словам, производственный контроль безопасности осуществляется формально.

Рогозин напомнил о взрыве, который произошел в сентябре 2015 года на Тамбовском пороховом заводе, где хранилось семь тонн пороха: «На месте происшествия находили окурки. Понимаете, что такое предприятие, которое производит порох? Там все пропитано этими парами - стены, потолок. Надо быть абсолютным идиотом, чтобы зайти туда с сигаретой. По сути дела брать курильщика на такую работу, это все равно, что брать педофила для работы в яслях».

Рогозин дал понять, что ситуация не изменилась. «Ничего не делается, огромные территории, но все только ходят, как будто ничего не происходит, все только переживают, когда начальники к ним в гости приезжают, боятся, что их снимут, лично за себя только беспокоятся». По состоянию на декабрь 2016 года в госреестре опасных производственных объектов было зарегистрировано 413 объектов ОПК, на которых обращаются химические взрывчатые вещества. В 2016 году было проведено 953 проверки и выявлено 1522 нарушения.

«Я прошу Министерство промышленности и торговли, коллеги из Военно-промышленной комиссии должны оказывать всяческое содействие, нам надо ускорить процесс консолидации отрасли. Я имею ввиду специальную химию и в том числе боеприпасы… Это неправильно, консолидация отрасли должна идти по уму, во главе должен быть головной центральный институт, новейшие разработки», — выступил с предложением Рогозин.

«Я надеюсь, что данный вопрос будет у нас в первом серьезном приближении обсужден в Сочи, когда президент будет проводить соответствующие встречи с предприятиями оборонно-промышленного комплекса и руководством Министерства обороны… Я хочу сказать, что когда пришел на эту работу в конце 2012 года, мой предшественник, Сергей Борисович Иванов, обращал внимание на то, что это самое слабое звено оборонно-промышленного комплекса - спецхимия, потому что не финансировалась долгие, долгие годы», — пояснил Рогозин.

С заметным трудом Россия ликвидирует последствия украинских санкций. В 2015 году Киев разорвал отношения с РФ по военно-технической линии, лишив себя денег, а российские верфи — газотурбинных двигателей для боевых кораблей. Рыбинское НПО «Сатурн», которое посетил 25 апреля Путин, заверило, что выполнит все задачи по импортозамещению, однако ВМФ придется подождать еще несколько лет.

«Реализация указанного комплекса работ позволит НПО «Сатурн» с 2018 года перейти на серийное производство ГТД М70ФРУ, М70ФРУ-2, М70ФРУ-Р, М90ФР, ГТА М35Р и М70, а также агрегатов на основе перспективных двигателей с модернизацией редукторных комплексов и систем управления… Продуктовой стратегией ОДК предусмотрены мероприятия, которые позволят в период до 2020 года обеспечить ВМФ РФ современными двигателями российского производства, а с учетом предлагаемых к реализации инициативных проектов создать до 2025 года семейство перспективных морских газотурбинных двигателей и агрегатов», — отчиталось НПО «Сатурн».

Если ситуация с двигателями легко объяснить влиянием санкционного режима, то отложенное серийное производство танка «Армата» и БМП «Курганец» — следствие внутренних проблем. Изначально первые партии обеих машин должны были поступить в войска в конце 2016 года.

Однако 20 апреля Рогозин сообщил, что Т-14 пока проходит испытания, а объемы закупок для Минобороны до сих пор не утверждены. 26 апреля замминистра обороны РФ Юрий Борисов заявил, что бронетехника на гусеничной платформе «Курганец-25» (БМП, БТР, бронированная ремонтно-эвакуационная машина) будет производиться лишь с 2021 года.

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