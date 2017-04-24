Как построим, так и поплаваем

Ситуация с тяжелым авианесущим крейсером «Адмиралом Кузнецовым», по всей видимости, окончательно разрешилась (по крайней мере в это хочется верить). По информации ТАСС, ремонт и модернизация корабля начнется в сентябре 2017 года.

В начале марта агентство сообщало, что до июля 2017 года авианосец отправится в док судоремонтного завода «Звездочка» (Северодвинск, Архангельская область). В этот раз, ссылаясь на источник, ТАСС утверждает, что весь комплекс работ ляжет на плечи «завода под Мурманском». Речь идет об ОАО «Мурманский судоремонтный завод Морского флота» («35 СРЗ»), который входит в «ЦС «Звездочка».

11 июля 2012 года Арбитражный суд Москвы признал предприятие банкротом. Однако после получения заказов от ВМФ дела у мурманского завода стали поправляться. Преимуществом «35 СРЗ» является расположение в незамерзающей зоне Кольского залива.

В начале июня 2016 года газета «Известия» сообщила, что в доке предприятия будет сооружен самый большой в стране «осушаемый бассейн» специально для ремонта «Адмирала Кузнецова». Длина нового дока составит 400 метров, а ширина — 80. Сооружение будет способно принимать корабли практически любого водоизмещения.

Судьба авианосца

Стоимость ремонта и модернизации авианосца составит около 40 миллиарда рублей. Работы должны завершиться в четвертом квартале 2020 года, то есть будут продолжаться более трех лет. В рамках ремонта завод поменяет всю электромеханическую часть, включая главную энергетическую установку (ГЭУ). Модернизация коснется взлетно-посадочного комплекса и вооружения (ракетный комплекс «Гранит» будет заменен на «Калибр-НК»).

В 2016 году СМИ говорилось о том, что на «Адмирале Кузнецов» установят современное навигационное оборудование. Эксперты полагают, что авианосец может получить новейший зенитный комплекс «Полимент-Редут», который с отставанием разрабатывается для крупных надводных кораблей. Сейчас «Адмирал Кузнецов» способен отражать атаку с воздуха с помощью ЗРАК «Кортик» и ЗРК «Кинжал».

Ранее судьба единственного авианосца ВМФ находилась под вопросом. Звучали мнения о необходимости вывода его из строя из-за серьезных технических проблем, которые делают ремонт и модернизацию нецелесообразными.

Нарекания у специалистов не первый год вызывает ГЭУ «Кузнецова», которая работает на мазуте. Густые клубы сизого дыма, которые выпускал авианосец во время сирийского похода, свидетельствуют о неисправности 4 из 8 котлов. Кроме того, дефект аэрофинишера стал причиной потери двух самолетов: МиГ-29КР и Су-33.

С возвращением «Кузнецова» из Сирии активизировались сторонники строительства новых авианосцев. По их мнению, тяжелый крейсер может служить ВМФ только после кардинальной модернизации (именно она как раз и будет проведена в Мурманске). Однако выполнять боевые задачи после выхода из дока авианосец сможет недолго: в течение 5-10 лет. Поэтому уже сейчас необходимо начать проектирование и закладку новых авианосцев.

В середине марта эту мысль в интервью «Эху Москвы» выразил председатель думской комиссии по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса Владимир Гутенев. По его словам, Россия будет вынуждена «построить в течение ближайших 10-12 лет один-два авианесущих крейсера». Депутат подчеркнул, что данная потребность продиктована задачами, которые поставлены перед ВМФ.

В принципе Гутенев не лукавил. Принятая в июле 2015 года Морская доктрина предусматривает наращивание присутствия российского военного флота в Арктике, Черном и Средиземном морях, а также в Атлантическом океане. Завоевать господство на обширных морских просторах без, как минимум, двух авианосцев невозможно.

Оптимизм и скепсис

Строительство авианосца потребует мобилизации колоссальных финансовых ресурсов. В СССР было завершено строительство 5 из 7 заложенных авианесущих крейсеров. Все корабли возводились по проекту 1143 «Кречет» на Черноморском судостроительном заводе в украинском Николаеве. Таким образом, у России нет ни опыта, ни инфраструктуры для строительства авианосца.

В марте 2017 года курирующий российскую оборонку вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил «Интерфаксу»: «Мы можем построить все — компетенции для этого у нас есть. Если будет принято решение о необходимости оснастить наш ВМФ авианосцем, оно будет реализовано».

Рогозин регулярно сотрясает воздух громкими обнадеживающими заявлениями. Однако эксперты указывают, что на реализацию проекта двух авианосцев, которые могли бы сменять друг друга на боевом дежурстве, уйдет около 20 миллиардов долларов. Причем значительную часть этой суммы придется потратить на модернизацию доков, где корабли такого класса могли бы возводиться, и строительство 8-10 крупных надводных кораблей (фрегатов и эсминцев), которые будут сопровождать крейсера.

Непосредственные расходы на проект авианосца в США составляют около 10 миллиардов долларов. В России расценки на производство военной техники традиционно ниже. Можно предположить, что один тяжелый крейсер обойдется бюджету в 7-8 миллиардов долларов, включая закупку истребителей и вертолетов. Также не исключено, что России потребуется импорт комплектующих или технологий.

Скепсис относительно возможностей российских судостроителей вызван тем, что в 2010 году Минобороны РФ заказало у французской SAGEM два вертолетоносца типа «Мистраль». Семь лет назад патриотическая общественность негодовала: почему не отдали контракт «своим» и припоминала Анатолию Сердюкову (министру обороны в 2007-2012 годы) навязчивое желание покупать военную технику за рубежом.

Несмотря на явные просчеты Сердюкова в оборонной политике, причина его решения заключалась в том, что Россия, в отличие от Франции, в ближайшие годы не могла построить вертолетоносцы.

На краткосрочную перспективу, конечно, дешевле покупать такого рода технику за рубежом, однако, если ориентироваться на долгосрочные планы, то вкладывать деньги необходимо в собственную судостроительную отрасль, которая, набив шишек, через 10-15 лет научится проектировать и производить нормальные вертолетоносцы и наверняка даже сможет работать на экспорт.

Время на раздумье

На текущий момент у России, видимо, нет финансовых возможностей для реализации столь амбициозной задачи, как строительство авианосцев. Военный бюджет РФ составляет чуть более 40 миллиардов долларов, и в течение нескольких лет будет сокращаться. Минобороны вынуждено корректировать планы закупки вооружений, потому что «оптимизация» касается всех видов Вооруженных сил, включая ВМФ.

Есть ли у нашей страны выход из сложившейся ситуации? Никакой катастрофы для обороноспособности России из-за отсутствия авианосцев не произойдет. Главные угрозы для РФ исходит с суши, а не моря. Присутствие в Мировом океане — это скорее способ заявить о себе, как о великой державе, извлечь некие геополитические выгоды.

Эффективно защищать рубежи и нанести противнику непоправимый урон Россия в состоянии нынешними силами ВМФ (за минусом «Адмирала Кузнецова»). Стоит напомнить, что военное могущество СССР с горем пополам коррелировалось с экономическими ресурсами. Пускать под нож экономику РФ ради одного или двух авианосцев будет очень неразумно. Время на раздумье у России немного. Но для начала необходимо увеличить ВВП, а потом закладывать авианосцы.

Далее в рубрике