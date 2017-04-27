Добрый сосед Абэ

Вчера в Москву с официальным визитом прибыл премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Владимир Путин назвал японцев «добрыми соседями» и отметил, что нашим странам есть над чем работать. Упомянул он и о радушном приеме, который оказали ему японцы во время официального визита нашего главы государства в Японию в декабре прошлого года. Немудрено: если кому-то от тебя что-то нужно, жди реверансов и радушия. А нужны японцам, разумеется, Курилы и ничего, кроме них.

«В прошлую встречу в ходе переговоров мы договорились об активизации отношений, контактов, нашей совместной работы. И уже можем подвести определенные итоги», - отметил Путин. Основным пунктом ближайших совместных работ можно назвать организацию поездки группы японских чиновников и бизнесменов на Южные Курилы – Итуруп и Кунашир.

Перед группой стоит задача исследовать все возможности ведения совместной хозяйственной деятельности. В группу будут входить не только чиновники и бизнесмены, но также представители туристической и рыболовной отраслей. Японцы расценивают эту поездку как важный этап на пути к мирному договору между Россией и Японией – что, в свою очередь, для них означает передачу четырех островов из Курильской гряды.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что нет необходимости ждать заключения мирного договора. «И Москва, и Токио в последнее время декларируют свою твердую политическую волю искать пути выхода на подписание. Мы рассчитываем, что эта политическая воля рано или поздно позволит нам подписать этот важный документ», - заявил журналистам Песков.

Главный камень преткновения в программе совместного использования островов – желание японцев вести деятельность на этих территориях не по российским, а по японским законам. Для жителей страны Восходящего солнца Курилы – оккупированная Россией территория, которой русские владеют, по их мнению, незаконно. Россия не раз давала понять, что любая совместная деятельность на этой территории не будет идти вразрез с российскими законами.

Понимая, что Россия, несмотря на желание тесно сотрудничать с Японией по целому ряду вопросов, Курилы не отдаст никогда, японцы нажим не ослабляют и постоянно стучатся в наши двери с самыми разными идеями - например, устроить рыбные фермы или разводить морских ежей, или предложить услуги японской телемедицины, жителям островов.

Россия в ответ предложила построить новые дома для жителей полуострова и модернизировать старые, а также обеспечить свободное посещение могил людьми, чьи предки покоятся на островах. По мнению японцев, если не касаться проблемы суверенитета, то Россия, безусловно, окажется в более выгодном положении. Пока не ясно, на что надеяться японской стороне в результате этой программы, равно как и то, насколько успешной для Курил в целом она будет.

Правда в том, что совместная работа важна в равной степени как для России, так и для Японии – опять-таки, если забыть про территориальные споры. Россия предложила японцам помощь в восстановительных работах на АЭС в Фукусиме, японцы могут предложить нам сотрудничество в экономической сфере и в области высоких технологий. Еще один повод для сближения – ситуация вокруг ядерных испытаний Северной Кореи. Как бы то ни было, перед Россией стоит весьма серьезный вызов – модернизация и экономическое развитие дальневосточного региона. А с нормализацией отношений с Японией эту цель осуществить будет куда проще.

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