За полгода внешний долг России вырос на 3%

Внешний долг России с 1 января по 1 июля текущего года увеличился на 3% или 15,5 миллиарда долларов.

Основная его часть – 251.6 миллиарда долларов – приходится на негосударственные небанковские секторы экономики. Внешний долг органов госуправления за полгода увеличился сразу на 20% и достиг 47,2 миллиарда долларов, передает «Экономика сегодня» со ссылкой на Центробанк России.

Задолженность самого регулятора составляет 17,1 миллиарда долларов. В указанный период она выросла почти на 40%.

В общей сложности внешний долг России составляет около 530 миллиардов долларов.