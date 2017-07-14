За полгода внешний долг России вырос на 3%
Внешний долг России с 1 января по 1 июля текущего года увеличился на 3% или 15,5 миллиарда долларов.
Основная его часть – 251.6 миллиарда долларов – приходится на негосударственные небанковские секторы экономики. Внешний долг органов госуправления за полгода увеличился сразу на 20% и достиг 47,2 миллиарда долларов, передает «Экономика сегодня» со ссылкой на Центробанк России.
Задолженность самого регулятора составляет 17,1 миллиарда долларов. В указанный период она выросла почти на 40%.
В общей сложности внешний долг России составляет около 530 миллиардов долларов.
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