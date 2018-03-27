Полезные продукты получат ЗОЖ-маркировку
До конца этого года на прилавках российских магазинов появятся продукты с ЗОЖ-эмблемой. Соответствующую программу добровольной маркировки полезных продуктов питания планирует запустить Минздрав России.
Инициатива ведомства уже получила одобрение в правительстве РФ.
Как пишет газета «Известия», в настоящее время решается, как будет выглядеть общая маркировка для всех полезных продуктов питания.
Одним из рабочих вариантов является эмблема с надписью «Здоровое питание».
Таким образом в Минздраве рассчитывают бороться с ожирением в стране.
Вместе с тем, продукты питания, оставшиеся без маркировки, вовсе не являются «вредными». Никаких красных запрещающих значков на продукцию не ожидается, сообщает «Федерал пресс».
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