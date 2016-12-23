Полеты за рубеж из Жуковского начнутся в марте

Рейсы из подмосковного аэропорта Жуковский за пределы России будут выполняться, начиная с марта будущего года.

По словам первого замглавы управляющей компании аэропорта «Рампорт» Евгения Солодилина, в первые два месяца 2017 года будет собираться необходимая информация. «С марта выйдем на более серьезный уровень», - сказал он.

Предполагается, что первыми зарубежными направлениями станут Баку, Стамбул и Тель-Авив, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».