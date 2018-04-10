Все полеты в Мюнхен из «Шереметьево» отменены
Во вторник, 10 апреля, из московского аэропорта «Шереметьево» не будут выполняться полеты в Мюнхен, сообщили в пресс-службе авиакомпании «Аэрофлот».
Приостановка полетов по маршруту Москва-Мюнхен-Москва связана с забастовкой персонала германской авиакомпании Lufthansa.
В этой связи, «Аэрофлот» просит пассажиров, купивших билеты на рейсы SU2594/2595 Шереметьево-Мюнхен-Шереметьево 10 апреля 2018 года, изменить дату вылета.
10 апреля немецкая авиакомпания Lufthansa отменила в общей сложности 800 рейсов в связи с забастовкой в аэропортах Германии. Сотрудники требуют от работодателей значительного увеличения заработной платы, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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