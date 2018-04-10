Все полеты в Мюнхен из «Шереметьево» отменены

Во вторник, 10 апреля, из московского аэропорта «Шереметьево» не будут выполняться полеты в Мюнхен, сообщили в пресс-службе авиакомпании «Аэрофлот».

Приостановка полетов по маршруту Москва-Мюнхен-Москва связана с забастовкой персонала германской авиакомпании Lufthansa.

В этой связи, «Аэрофлот» просит пассажиров, купивших билеты на рейсы SU2594/2595 Шереметьево-Мюнхен-Шереметьево 10 апреля 2018 года, изменить дату вылета.

10 апреля немецкая авиакомпания Lufthansa отменила в общей сложности 800 рейсов в связи с забастовкой в аэропортах Германии. Сотрудники требуют от работодателей значительного увеличения заработной платы, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».