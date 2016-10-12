Полет на Марс может привести к слабоумию
Космические лучи, которые будут воздействовать на космонавтов во время полета на Марс, могут вызвать слабоумие и когнитивные расстройства.
Это выяснили ученые из Калифорнийского университета, изучавшие влияние высокоэнергетических частиц на мозг мышей, сообщает «Комсомольская правда».
Опыты проводились в Космической радиационной лаборатории НАСА. Животные были подвергнуты влиянию частиц ионизированного кислорода и титана. Через шесть месяцев после облучения исследователи обнаружили усиление воспалительных процессов в мозге, а также увеличение числа поврежденных нервных клеток.
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