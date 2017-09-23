При покушении на министра доходов и сборов ДНР пострадали восемь человек

В результате взрыва в Донецке, устроенного с целью убийства министра доходов и сборов самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Тимофеева пострадали восемь человек.

Как пишет Газета.ru, покушение на Тимофеева произошло в 08.30 на пересечении проспекта Мира и улицы Ульриха.

Источники сообщили, что «Александр Тимофеев доставлен в больницу в тяжелом состоянии. По предварительным данным, всего в результате взрыва пострадали 8 человек».

Ранее стало известно, что Александр Тимофеев находится в критическом состоянии.