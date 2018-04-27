США покупают поддержку в международных организациях

США признали покупку лояльности других государств в международных организациях, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Никки Хейли, представитель политического руководства США, призналась, что международную солидарность это государство покупает и лояльность имеет вполне конкретную цену», - написала Захарова на своей странице в Facebook.

Она также напомнила о государственном долге США, который составляет десятки триллионов долларов.

Ранее постпред США при ООН Никки Хейли сообщила, что по 93 резолюциям, рассмотренным в прошлом году в Генассамблее ООН, только в 31 процентах случаев другие страны голосовали вместе с Соединенными Штатами. Этот факт вызвал ее крайнее возмущение, так как США оплачивают 22 процента бюджета ООН, сообщает ТАСС.