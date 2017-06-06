Покупателей будут наказывать за надуманные жалобы

Недобросовестных покупателей, оставляющих недостоверные жалобы к качеству товаров и услуг, необходимо привлекать к ответственности, заявил глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров.

По его словам, также необходимо отказаться от рассмотрения анонимных жалоб потребителей.

«Нужно учитывать, что цифровизация, развитие онлайн-сервисов помимо очевидных плюсов влекут за собой и новые риски. Сегодня настолько просто подать жалобу через Интернет, что многие этим правом, к сожалению, злоупотребляют», — цитирует Life слова министра.

Вместе с тем, он не уточнил, какими последствиями для покупателя может обернуться недостоверная жалоба.

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