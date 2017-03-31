МВД РФ покупает пять безопасных внедорожников за 47 миллионов рублей

МВД РФ потратит на покупку пяти безопасных внедорожников базе Toyota Land Cruiser 200 около 47 миллионов рублей, следует из документа, размещенного на сайте госзакупок.

Как уточняется в материале, автомобили скрытого бронирования прибудут в распоряжение министерства не позднее 1 августа. Согласно документу, аукцион на поставку автомобилей начнется 24 апреля.

Специальное авто сконструировано на основе Toyota Land Cruiser 200. В 2013 году модель была признана самой безопасной гражданской машиной в мире. Она защитит пассажиров от выстрелов из многих видов оружия, включая снайперскую винтовку Драгунова, уточняет Oane.ws.