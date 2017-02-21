Покойного брата Ким Чен Ына поместили под охрану спецназа

В Малайзию прибыл сын Ким Чен Нама, старшего брата лидера КНДР Ким Чен Ына, чтобы забрать тело отца, погибшего по невыясненной до сих пор причине в аэропорту Куала-Лумпура. Охрана больницы, где находится тело покойного, усилена крупным подразделением бойцов спецназа.

Ким Хан Соль прилетел в столицу Малайзии утром во вторник, посетил госпиталь и опознал отца, сообщает ТАСС со ссылкой на японский телеканал NHK. Японские тележурналисты отметили, что что охрана больницы была на это время резко усилена, туда было переброшено подразделение из 30-40 бойцов спецназа.

Посольство КНДР в Малайзии требует выдать тело Ким Чен Нама, однако местные власти уже заявили, что оно будет передано ближайшим родственникам. В связи с возникшим конфликтом между двумя странами посол Малайзии в Пхеньяне был отозван на родину.

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