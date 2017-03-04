Поклонская заявила о мироточении бюста Николая II в Севастополе
Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что в Республике Крым замироточил бюст императора Николая II.
В интервью телеканалу «Царьград ТВ» политик сообщила, что бюст последнего российского императора, установленный в Севастополе у часовни рядом с прокуратурой, замироточил. Бывший прокурор Крыма рассказала, что к скульптуре часто приходят люди с больными детьми, чтобы исцелиться.
В РПЦ отказались прокомментировать слова Поклонской о мироточении бюста.
Скульптура была установлена в Севастополе в 2016 году. Как сообщает агентство URA.RU, царский бюст мироточит не в первый раз.
9 мая 2016 года Наталья Поклонская участвовала в акции «Бессмертный полк», неся икону с изображением императора.
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии