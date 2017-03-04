Поклонская заявила о мироточении бюста Николая II в Севастополе

Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что в Республике Крым замироточил бюст императора Николая II.

В интервью телеканалу «Царьград ТВ» политик сообщила, что бюст последнего российского императора, установленный в Севастополе у часовни рядом с прокуратурой, замироточил. Бывший прокурор Крыма рассказала, что к скульптуре часто приходят люди с больными детьми, чтобы исцелиться.

В РПЦ отказались прокомментировать слова Поклонской о мироточении бюста.

Скульптура была установлена в Севастополе в 2016 году. Как сообщает агентство URA.RU, царский бюст мироточит не в первый раз.

9 мая 2016 года Наталья Поклонская участвовала в акции «Бессмертный полк», неся икону с изображением императора.