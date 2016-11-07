Поклонская завела страницы в соцсетях

Депутат Государственной Думы РФ Наталья Поклонская завела официальные страницы в популярных социальных сетях для общения с избирателями и единомышленниками.

При этом депутат сразу предупредила, что провокаторов и хамов она будет отправлять в «черный список», отметив, что все подписчики должны уважать друг друга, сообщает «РИА Новости».

По словам Поклонской, теперь у нее появились официальные страницы в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках. Блог, существующий в «Живом журнале», также будет активен.