Поклонская завела страницы в соцсетях
Депутат Государственной Думы РФ Наталья Поклонская завела официальные страницы в популярных социальных сетях для общения с избирателями и единомышленниками.
При этом депутат сразу предупредила, что провокаторов и хамов она будет отправлять в «черный список», отметив, что все подписчики должны уважать друг друга, сообщает «РИА Новости».
По словам Поклонской, теперь у нее появились официальные страницы в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках. Блог, существующий в «Живом журнале», также будет активен.
Следующая новость В Подмосковье в усиленном режиме ведется уборка снега
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии