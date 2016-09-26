Поклонская возглавит думский комитет по контролю за доходами депутатов

Бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская является основным кандидатом на пост главы комитета Госдумы РФ контролю за достоверностью декларирования доходов депутатов.

В "Единой России" Поклонскую считают «профессионалом с безупречной репутацией», сообщает РБК.

Ожидается, что в новой Думе будет 26 комитетов, из которых 13 будут возглавлять представители партии "Единая Россия". Известно, что партия предложит на пост спикера Вячеслава Володина.

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