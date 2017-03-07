Поклонская вдохновила дизайнеров на разработку женского iPhone за 200 тыс рублей

Стиль престижного гаджета учитывает патриотическую символику, корпус выполнен из белой кожи анаконды в сочетании с жёлтым золотом 999-й пробы двойного покрытия. В нижней части телефона располагается табличка с надписью: «Любовь начинается с России».

Как заявили представители дизайнерского бренда Caviar, «среди наших патриотичных дизайнов просто не было такого, который отвечал бы требованиям женщины, наконец-то мы создали его», - сообщает сайт RT. Дизайнеры особо отмечают, что в канун 8 марта на работу их вдохновила бывший прокурор Крыма, а ныне депутат Госдумы Наталья Поклонская.

Полное имя патриотической версии «яблочного» гаджета для женщин - iPhone 7 Atlante Russia Bianco. По словам разработчиков, создавая этот дизайн, они думали о женщинах России, о прекрасных современницах, кто любит свою страну, о тех, кто гордится ей. И, утверждают дизайнеры, они представляли этот телефон именно в руках Натальи Поклонской.

Стоимость телефона составляет 199 000 руб. при объёме памяти в 32 Гб. Ранее были выпущены подобные телефоны с изображениями Владимира Путина и Дональда Трампа, а также модель, посвященная кибервойскам России.