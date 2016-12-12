Поклонская снова намерена проверить фильм Алексея Учителя «Матильда»

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская инициировала новую проверку Генеральной прокуратурой сценария фильма Алексея Учителя «Матильда», съемки которого еще не завершены.

- Для того чтобы сделать определенные выводы и заключение по данному фильму необходимо провести исследование и экспертизу сценария этого фильма. Но ведь сценарий утвержденный есть, поэтому прокуратура Российской Федерации запросит сценарий этого фильма, — сказала Поклонская в эфире Радио «Комсомольская правда».

Ранее депутат уже обращалась в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить кинокартину, откликаясь на запрос представителей общественного движения «Царский крест», которые назвали фильм «антироссийской и антирелигиозной провокацией в сфере культуры».

По словам режиссера, в его работе нет ничего оскорбительного. По сценарию, наследник российского престола Николай Романов испытывает чувства к знаменитой балерине Матильде Кшесинской. Фильм основан на реальных событиях.