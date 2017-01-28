Поклонская считает Украину "временно оккупированной территорией"

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская прокомментировала решение суда в Киеве разрешить Генпрокуратуре Украины начать специальное расследование в отношении нее.

По мнению Поклонской расследование является политическим. Депутат отмечает, что причиной следственных действий стало то, что она, будучи прокурором Крыма, не поддержала госпереворот, сообщает РИА "Новости".

– И еще одно уточнение: на временно оккупированной территории Украины находятся сейчас они — в Киеве, а не я, – сказала Поклонская. Она также отметила, что ни один сотрудник СБУ не приехал в Россию, чтобы ее допросить.

Расследование в отношении Поклонской начато расследование после того, как она не явилась на допрос в Киев.