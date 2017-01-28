Поклонская считает Украину "временно оккупированной территорией"
Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская прокомментировала решение суда в Киеве разрешить Генпрокуратуре Украины начать специальное расследование в отношении нее.
По мнению Поклонской расследование является политическим. Депутат отмечает, что причиной следственных действий стало то, что она, будучи прокурором Крыма, не поддержала госпереворот, сообщает РИА "Новости".
– И еще одно уточнение: на временно оккупированной территории Украины находятся сейчас они — в Киеве, а не я, – сказала Поклонская. Она также отметила, что ни один сотрудник СБУ не приехал в Россию, чтобы ее допросить.
Расследование в отношении Поклонской начато расследование после того, как она не явилась на допрос в Киев.
Следующая новость Олланд призвал дать Трампу жесткий ответ
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии