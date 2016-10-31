Поклонская рассказала о поступающих жалобах украинцев
Депутат Госдумы РФ, бывший прокурор Крыма, Наталья Поклонская рассказала журналистам, что получает письма от граждан Украины. По ее словам, украинцы жалуются на руководство страны.
– Просят избавить их от лжеруководства, которое сегодня находится у власти в Украине. Мне жалко украинский народ, который оказался заложником своих нерадивых правителей, – рассказала Поклонская. По ее словам, граждане просят направлять ответы им по электронной почте, сообщает РИА "Новости".
Киевские власти не признают избрание Поклонской депутатом в России. На Украине ее избрание считают нелегитимным, однако она отмечает, что ее это не волнует. "Если им это приносит успокоение, пусть называют, меня это совершенно не трогает", – сказала депутат.
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