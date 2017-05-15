Поклонская рассказала о побеге Порошенко от разгневанных крымчан

Депутат Госдумы, экс-генпрокурор Крыма Наталья Поклонская прокомментировала желание председателя «Меджлиса крымско-татарского народа» (запрещена в РФ) Рефата Чубарова посетить полуостров.

Она припомнила, что президент Украины Петр Порошенко до проведения референдума о возвращении Крыма в состав РФ набрался смелости посетить полуостров, однако был встречен жителями крайне негативно.

По мнению Поклонской, украинскому лидеру надолго запомнится, как он убегал от крымчан.

«Кстати, в серванте у моего помощника до сих пор, как память, хранится кроссовок, придавший ускорения господину Порошенко при побеге назад, в Киев», — написала экс-прокурор на своей странице в социальной сети Facebook.

Кроме того, она порекомендовала Чубарову приехать в Крым вместе с соучастниками, которым давно пора предстать перед судом. В качестве примера Поклонская назвала лидера «Свободы» Олега Тягнибока, главу СНБО Александра Турчинова, экс-премьера Украины Арсеня Яценюка и лидера «Правого сектора» (запрещена в РФ) Дмитрия Яроша, сообщает «РИА Новости».