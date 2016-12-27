Поклонская прокомментировала высказывание Рынски о крушении Ту-154

Депутат Госдумы Наталья Поклонская сочла непозволительным высказывание журналистки Божены Рынски о погибших в результате катастрофы Ту-154.

«Такие высказывания могут допустить люди, которые не в себе, это безумие, бесовщина», - сказала парламентарий в интервью агентству «Народные новости». Поклонская согласилась с необходимостью проверки слов Рынски на предмет нарушения законодательства.

Ранее с такой инициативой обратился в Генпрокуратуру член общественной палаты России Артем Кирьянов.

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