Поклонская прочитала стихотворение к Новому году

Экс-прокурор Крыма, депутат Госдумы России Наталья Поклонская поздравила всех россиян с наступающим Новым годом. Парламентарий выбрала необычный жанр для поздравления - она прочла стихотворение Татьяны Коваль "Новогодние игрушки".

Видеозапись поздравления появилась на канале Поклонской в Youtube.

"Пусть в новом году каждый будет счастливым, здоровым и успешным в благородных делах! Пусть рождественская звезда принесет свет в наши сердца! Пусть все дома будут наполнены праздником и радостью! Пусть будут перемены к лучшему! С новым годом! С новым счастьем!", — написала депутат на своей странице в Фейсбуке.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Организации: Дума
Следующая новость МЧС опровергло сообщения о пожаре в американском посольстве

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО