Поклонская прочитала стихотворение к Новому году
Экс-прокурор Крыма, депутат Госдумы России Наталья Поклонская поздравила всех россиян с наступающим Новым годом. Парламентарий выбрала необычный жанр для поздравления - она прочла стихотворение Татьяны Коваль "Новогодние игрушки".
Видеозапись поздравления появилась на канале Поклонской в Youtube.
"Пусть в новом году каждый будет счастливым, здоровым и успешным в благородных делах! Пусть рождественская звезда принесет свет в наши сердца! Пусть все дома будут наполнены праздником и радостью! Пусть будут перемены к лучшему! С новым годом! С новым счастьем!", — написала депутат на своей странице в Фейсбуке.
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