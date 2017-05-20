Поклонская предложила проверять разводы чиновников на фиктивность

Депутат Госдумы Наталья Поклонская предложила разработать законопроект, позволяющий проверять разводы чиновников на фиктивность.

В интервью RNS Поклонская пояснила: «Я в инициативном порядке направляла соответствующие запросы в адрес генпрокурора, министра внутренних дел и министра юстиции, чтобы они сообщили о проблематике, которую нам необходимо разрешить законодательно. В том числе в части фиктивных разводов госслужащих».

Она добавила, что такие механизмы используются депутатами и чиновниками с целью перевести имущество и активы на бывших супругов, хотя на самом деле люди продолжают проживать совместно.

Поклонская, занимающая пост председателя комиссии Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами, отметила, что в юриспруденции отсутствует понятие «фиктивный развод», поэтому признать развод таковым невозможно. Депутат получила ответы Генпрокуратуры и МВД, однако они не содержали предложений по части фиктивности расторжения брака.