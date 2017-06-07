Поклонская открестилась от недвижимости в Донецке

Депутат Госдумы России Наталья Поклонская назвала наглой ложью сообщение организации Transparency International Russia о наличии у нее квартиры в Донецке.

«Все мое имущество журналисты увидели, пояснения получили. А вот сами общественники на призыв показать, где они живут, так и не отозвались. Не кажется подозрительным?»,- сказала она в интервью RNS.

Парламентарий также заявила, что намерена направить в прокуратуру запрос, чтобы окончательно прояснить вопрос о подозрительной недвижимости.

Некоторое время назад Transparency International Russia (российское отделение международной неправительственной организации по борьбе с коррупцией) высказало предположение о принадлежности Поклонской незадекларированного жилья на территории Донецка. В организации пояснили, что квартира зарегистрирована на некую Наталью Владимировну Дубровскую, чья дата рождения совпадает с Поклонской. При этом общественники признались в отсутствии у них официальных данных о том, что Дубровская – может быть девичьей фамилией парламентария.

Организация попросила спикера Думы Вячеслава Володина провести проверку в отношении имущества Поклонской.

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Места: Россия
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