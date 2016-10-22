Поклонская осталась недовольна приговором по делу о гонках на Gelandewagen

Депутат Госдумы Наталья Поклонская недовольна вынесенным на этой неделе приговором суда по делу о гонках по Москве сына вице-президента «Лукойла» и его друзей. Экс-прокурор Крыма поддерживает решение Генпрокуратуры об обжаловании решения суда.

"Я в корне не согласна с приговором суда, потому что в данном случае необходимо ставить какую-то точку и переходить к строгости. Здесь стоит вопрос вообще о законности приговора. Генпрокуратура заявила, я поддерживаю полностью своих коллег, что они будут обжаловать данный приговор", - сказала Поклонская.

17 октября был вынесен приговор участникам громкого дела о гонках на Gelandewagen, одним из фигурантов которого являлся сын вице-президента компании «Лукойл» Руслан Шамсуаров.

Гагаринский суд Москвы приговорил Шамсуарова и еще одного участника дела к 300 часам обязательных работ для каждого. При этом внедорожник был конфискован в доход государства, напоминает ТАСС.