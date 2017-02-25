Поклонская обвинила чиновников Крыма в нежелании решать проблемы граждан

Депутат Государственной Думы Наталья Поклонская обвинила чиновников на местах в том, что они не выполняют поручения главы Крыма Сергея Аксенова.

Она заявила: «Обидно, что на местном уровне идет просто блокирование выполнения указаний Сергея Валерьевича [Аксенова]». Поклонская ообещала, что расскажет обо всех обращениях жителей Крыма главе региона, сообщает «Газета.ru».

По словам зампреда комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, граждан волнуют вопросы недоработок чиновниками на местах. Также депутат Госдумы призвала местных чиновников брать пример с главы Крыма, который, по ее словам, трудится без выходных.

До работы в Государственной Думе Поклонская работала прокурором Республики Крым. Однако покидая свою должность, она пообещала, что не бросит родной регион.

Новости по теме
Теги:
Места: Крым
События: политика
Следующая новость Шойгу призвал исключить термин «показная воинская часть»

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО