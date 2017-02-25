Поклонская обвинила чиновников Крыма в нежелании решать проблемы граждан
Депутат Государственной Думы Наталья Поклонская обвинила чиновников на местах в том, что они не выполняют поручения главы Крыма Сергея Аксенова.
Она заявила: «Обидно, что на местном уровне идет просто блокирование выполнения указаний Сергея Валерьевича [Аксенова]». Поклонская ообещала, что расскажет обо всех обращениях жителей Крыма главе региона, сообщает «Газета.ru».
По словам зампреда комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, граждан волнуют вопросы недоработок чиновниками на местах. Также депутат Госдумы призвала местных чиновников брать пример с главы Крыма, который, по ее словам, трудится без выходных.
До работы в Государственной Думе Поклонская работала прокурором Республики Крым. Однако покидая свою должность, она пообещала, что не бросит родной регион.
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