Поклонская обратилась в генпрокуратуру с просьбой проверить фильм Учителя «Матильда»

Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская обратилась в генпрокурору РФ с просьбой проверить фильм «Матильда» Алексея Учителя.

По словам Поклонской, которые приводит «РИА Новости», запрос направлен генпрокурору РФ Юрию Чайке в порядке 144 статьи и 146 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

При этом депутат пояснила, что по ее инициативе проведение искусствоведческих, исторических и других исследований будет тяжелее, а в рамках проведения проверки в порядке статьи 144, 146 УПК будет значительно быстрее и эффективнее.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Поклонская инициирует проверку фильма Алексея Учителя «Матильда» после получения обращения от общественного движения «Царский крест». Организация считает, что данная картина является «угрозой национальной безопасности».

Режиссер фильма Алексей Учитель заявил, что картина еще не закончена.