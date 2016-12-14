Поклонская назвала рейдерским захватом передачу коллекции Скифского золота Украине

Бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская назвала решение суда Амстердама о передаче коллекции Скифского золота Украине «рейдерским захватом имущества на сумму 1,5 миллиона евро».

«Вообще данное решение суда можно трактовать как способ рейдерского захвата имущества на огромную сумму — 1,5 млн евро. Полагаю, что крымские власти будут обжаловать это решение и добиваться законного вердикта», — цитирует РИА «Новости» запись сделанную Поклонской на странице в социальной сети Facebook.

По ее словам, решение суда Амстердама по скифскому золоту — это очередной наглядный пример того, что ничего общего с понятиями «право», «объективность» и «законность» при рассмотрении связанных с Крымом вопросов у зарубежных партнеров нет.

«Это не постановление суда. Это политический акт, который никак не согласуется с принципами беспристрастности и законности. Он продиктован тем, что Нидерланды не признают выбор людей в Крыму, а значит — чихать они хотели на устав ООН и другие международные нормативные документы, регламентирующие право народа на самоопределение», — подчеркнула депутат Госдумы РФ.

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