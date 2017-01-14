Поклонская напомнила об уголовном деле Порошенко

Депутат Госдумы РФ, экс-генпрокурор Крыма Наталья Поклонская напомнила об уголовном деле, связанном с насильственным захватом власти на Украине, по которому проходил действующий украинский лидер Петр Порошенко.

По ее словам, в феврале 2014 года по факту насильственного захвата государственной власти Порошенко, Яценюк, Кличко, Тягнибок, Турчинов, Парубий и другие организаторы майдана, уже были внесены в единый реестр досудебных расследований по признакам совершенных преступлений, предусмотренных статьей 109 Уголовного кодекса Украины, то есть насильственный захват государственной власти.

Поклонская отметила, что в рамках этого уголовного производства украинские правоохранители могли бы провести расследование на предмет государственной измены действующего президента Украины.

Ранее экс-заместитель украинского генпрокурора Ренат Кузьмин призвал главу Службы безопасности Украины Василия Грицака возбудить уголовное дело о государственной измене в отношении Порошенко и топ-менеджеров принадлежащей ему компании Roshen. Кузьмин заявил, что компания Порошенко реализует продукцию в Крыму, в то время как украинский президент выступает за введение санкций против Москвы. Об этом сообщает РИА Новости.

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